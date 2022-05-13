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8:47, 13 мая 2022 года В Орле продолжается строительство школы на улице Зеленина Строительство в Зареченском микрорайоне областного центра ведётся в рамках национального проекта «Образование». Самое большое учебное учреждение города должны сдать к концу этого года.





В Орле продолжается строительство самой крупной в городе школы – на ул. Зеленина. Учебное учреждение вместит 1 225 учеников. Как сообщили в мэрии, специалисты уже приступили к устройству крыши. На возведенных этажах продолжаются работы по подведению коммуникаций, выполняется кирпичная кладка.

Подрядная фирма «Техспецкомплект» должна закончить строительство к концу текущего года.

Фото пресс-службы мэрии Орла





Орловское Информбюро





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