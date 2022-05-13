Орловец угнал машину у работодателя отца

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7:39, 13 мая 2022 года
Орловец угнал машину у работодателя отцаМолодой человек взял «ГАЗель» и завяз в грязи.
В Урицком районе полицейские установили подозреваемого в угоне «ГАЗели», принадлежащей местной фирме. К правоохранителям обратился представитель компании, заявивший, что припаркованная у дома одного из сотрудников машина пропала.
Как удалось выяснить правоохранителям, «ГАЗель» угнал 19-летний сын того самого рабочего. Ключи от нее мужчина хранил дома. Парень забрал их и уехал, но завяз на бездорожье спустя четыре километра пути. Выехать молодой человек не смог, поэтому бросил машину, а ключи вернул на место. Сейчас юноша ожидает завершения расследования и отпущен под обязательство о явке, – сообщили
в областном УМВД.
Артём Ежаков