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20:19, 12 мая 2022 года

Мэр Орла пообещал идеальную уборку периферийных улиц

Юрий Парахин провел прямое включение со «Спецавтобазы», где рассказал о процессе дорожной уборки.


Мэр Орла Юрий Парахин вышел в прямой эфир с предприятия  «Спецавтобаза». Одной из затронутых градоначальником тем стала уборка улиц областного центра. По словам Парахина, ночью регулярно выходят на дороги пять уборочных машин «Бродвей», три пылесоса и два трактора с «поливалками». При этом мэр признал проблемы с уборкой периферийных дорог.
 
 «Знаю, что есть проблемы на периферийных дорогах – примыкающих к центральным улицам. Обязательно будем до полного завершения, до идеальной уборки, работу проводить», – заявил Парахин.
 
Также градоначальник сообщил о расширении парка «Спецавтобазы». МУП продолжает получать купленную технику. Уже доставлены два пылесоса и два КАМАЗа. Ожидаются также три «Бродвея» и катки. «Сейчас «Спецавтобаза» практически на автономный режим переходит и может сама проводить практически любые виды дорожных работ», – сообщил мэр.



Артём Ежаков


 
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