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20:45, 12 мая 2022 года Мэр Орла заверил горожан, что одуванчики будут скошены Сорняк поразил большую территорию областного центра.





Сегодня мэр Орла Юрий Парахин провел прямой эфир в соцсетях. Среди прочего градоначальник прокомментировал ситуацию с покосом травы в областной столице.

Юрий Парахин, мэр города Орла: «По поводу покоса в городе, пишут про одуванчики. Сейчас около 50 косарей работают в городе. Средства есть, и я не думаю, что мы эту работу сорвем. Город будет покошен в срок. Есть задача – минимум два раза в месяц одну и ту же территорию окашивать».





Артём Ежаков





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