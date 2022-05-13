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22:12, 12 мая 2022 года Орел накрыл ураган Даже металлические конструкции не выдержали шторма.





Шквалистый ветер и сильный дождь накрыл Орел сегодня вечером. Ураган сломал металлические опоры дорожных знаков и светофоров на перекрестке улиц Игнатова и Октябрьской. Оставшиеся светофоры работали в аварийном режиме.









Орловское Информбюро





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