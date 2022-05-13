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9:54, 13 мая 2022 года Под Ливнами насмерть разбился водитель «Соболя» Лобовое столкновение микроавтобуса и фуры произошло накануне в 16:45.





12 мая в 16:45 на 133-м километре автодороги Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов произошло ДТП со смертельным исходом. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «Соболь» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Скания». Мужчина, управлявший микроавтобусом, погиб на месте аварии.



По информации УГИБДД России по Орловской области, 12 мая на территории региона всего было зарегистрировано 11 ДТП. Два человека пострадали, один погиб.



Фото: пресс-служба УГИБДД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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