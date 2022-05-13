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10:16, 13 мая 2022 года Эдуард Трояновский стал чемпионом России по боксу Накануне орловский спортсмен победил крымчанина Рустема Меметова в титульном бою.





Экс-чемпион мира по версии Международной боксерской федерации Эдуард Трояновский одержал победу над Рустемом Меметовым и стал чемпионом России в первом полусреднем весе. Титульный бой состоялся 12 мая в Москве. Поединок завершился в третьем раунде техническим нокаутом – Меметов отказался от борьбы.



41-летний Трояновский одержал свою 30-ю победу при трех поражениях. 31-летний Меметов потерпел третье поражение в карьере при восьми победах.



Фото из архива









Орловское Информбюро





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