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10:42, 13 мая 2022 года В Орловской области ликвидируют последствия урагана Аварийные службы продолжают восстановление поврежденных кровель и электроснабжения.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал поручения регдепартаменту ЖКХ, ТЭК и энергосбережения совместно с органами местного самоуправления и профильными структурами жизнеобеспечения организовать работу по устранению последствий урагана, – сообщает telegram-канал «Телеграммы иZ Орла».



Зарегистрировано 47 случаев повреждения кровель домов. Их восстановление запланировано на 13 мая.



К семи утра 13 мая электроэнергия частично отсутствовала в 72 населенных пунктах – это 4 780 домов и 1 580 человек. Социально значимых объектов в зоне отключения нет. Время планируемого восстановления электроэнергии – 18:00 13 мая.



В 11 муниципальных образованиях зарегистрирован 21 факт падения деревьев, пострадали четыре автомобиля.





Орловское Информбюро





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