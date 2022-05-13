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11:18, 13 мая 2022 года «Последние звонки» в школах Орла пройдут в традиционном формате Для девятиклассников это символическое прощание со школой пройдет 17 мая, для одиннадцатиклассников – 24 мая.





«Последние звонки» в школах Орла пройдут в традиционном формате, – сообщили в городской администрации. Для девятиклассников он прозвенит 17 мая, для одиннадцатиклассников – 24 мая.



Экзамены у девятиклассников начнутся 19 мая. Период ЕГЭ у одиннадцатиклассников откроется 26 мая испытаниями по географии, литературе и химии.





Орловское Информбюро





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