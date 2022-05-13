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11:45, 13 мая 2022 года 36 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 35 пациентов госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 13 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 35 человек.



Болезнь победили еще 32 жителя региона. Один пациент скончался. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 914 человек.





Орловское Информбюро





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