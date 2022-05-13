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11:35, 13 мая 2022 года Орловское предприятие готово обеспечить тротуарной плиткой всю страну Санкции предприятию не помеха: найдены новые поставщики сырья, и теперь производство продукции не зависит от западных компаний. Две крупные производственные площадки работают в Орле и Москве, идут работы по строительству третьей - в Нижнем Новгороде.





Главные центры притяжения и теперь уже визитные карточки нашего города - парк Победы, Детский и Городской парки, набережная - уже не один год радуют наших жителей. Приятен и тот факт, что уложены они плиткой орловского производства.



Все началось с небольшого цеха при бетонном заводе. Спустя 11 лет он превратился в две крупные производственные площадки в Орле и Москве, идут работы по строительству третьей, в Нижнем Новгороде.



На заводе SteinRus работает пять технологических линий. Каждая из них выпускает около 1200 квадратных метров тротуарной плитки в сутки. Пятая линия - полностью автоматическая, работает она всего год и уже выпускает в два раза больше готовой продукции в день.



С проблемой нехватки ресурсов и разрывом налаженных связей с зарубежными партнерами сегодня столкнулись почти все предприятия. Но в этой борьбе проиграть нельзя. Завод ранее закупал белый цемент в Турции и Египте, сейчас этот важный компонент завозится с Урала. С цветовыми пигментами сложнее.



Наталия Ветрова, главный технолог производства: «К сожалению, отечественных производителей не появилось, но достаточно успешно начали увеличивать предложения производители из Китая, и, к счастью, уже в прошлом году мы начали работать с ними, и сейчас мы уже можем гарантировать качество нашей продукции с использованием данных материалов».

На заводе SteinRus есть цех производства малых архитектурных форм, где изготавливаются вазоны, урны, заборные элементы, лавочки, отбойники. Эти изделия очень долговечны, ведь бетон со временем только крепчает. Они прекрасно дополняют ландшафтное благоустройство. Им не страшны вандалы.



Алексей Щекотихин, начальник цеха МАФ: «Каждый клиент может себе выбрать абсолютно любую гамму цветов, любую фактуру текстуру, которую его душа пожелает. Все это прекрасно сочетается с той же плиткой, которая производится на данном предприятии».

Санкции добавляют определенные сложности, но руководство компании привыкло побеждать. Уже перешли на российских поставщиков, практически полностью заместили импортных.



Андрей Красильников, заместитель директора завода по производству: «Сейчас все стали друг к другу лояльнее, и это позволяет внутреннюю интеграцию между российскими поставщиками и производителями улучшить. Мы в своем развитии не останавливаемся, перспективы самые оптимистичные».

С использованием орловской брусчатки выполнено мощение сотен площадей, улиц и частных дворов по всей стране. Это около 1 500 000 квадратных метров объектов.



В компании ежемесячно проводятся акции, действуют скидки, обеспечивая доступность продукции для населения. До конца мая для ветеранов боевых действий и членов их семей действует скидка 19% или беспроцентная рассрочка платежа.





Елизавета Капырина





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