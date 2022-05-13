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13:00, 13 мая 2022 года Орловский священник окрестил семерых российских военных, участвующих в СВО на территории Украины Протоиерей Александр Кузнецов и казаки вновь посетили места армейской дислокации.





Протоиерей Александр Кузнецов и орловские казаки снова посетили места дислокации российских войск, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Они передали солдатам продукты, воду, белье, носки, лекарства и средства личной гигиены. Большую посылку для бойцов собрали прихожане болховских храмов и казаки.



По просьбе бойцов священник окрестил семерых солдат. От протоиерея военнослужащие получили нательные кресты, иконы и пояски с молитвой «Живый в помощи». Уезжая, священник благословил российских воинов на служение Отечеству и окропил святой водой, – сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.



Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии





Орловское Информбюро





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