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12:00, 13 мая 2022 года

Губернатор Орловской области держит на личном контроле устранение последствий урагана

Андрей Клычков запланировал поездки в наиболее пострадавшие муниципальные образования. Также глава региона сообщил о проработке порядка оказания материальной помощи гражданам, дома которых получили сильные повреждения кровли.


Губернатор Орловской области держит на личном контроле ликвидацию последствий урагана. Глава региона дал поручения регдепартаменту ЖКХ, ТЭК и энергосбережения совместно с органами местного самоуправления и профильными структурами жизнеобеспечения организовать работу по устранению последствий разгула стихии. О текущей ситуации он рассказал в своих социальных сетях.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Несколько населенных пунктов в результате разрушительных последствий урагана остались без электроснабжения. Работы по устранению аварии проводятся со вчерашнего вечера. Силами ПАО «Россети Центр» уже к утру сегодняшнего дня было восстановлено электроснабжение в ряде муниципальных образований. К 18:00 сегодняшнего дня планируется полное восстановление электроэнергии во всех населенных пунктах. Запланировал выезды в муниципальные образования, наиболее пострадавшие от последствий урагана. Сегодня по завершении рабочей поездки в Урицкий район сразу направлюсь в Сосковский, в котором зафиксировано больше всего повреждений. Прорабатываем порядок оказания материальной помощи гражданам, дома которых получили сильные повреждения кровли. По вопросу возмещения ущерба, причиненного жилым домам, гражданам необходимо обращаться в администрацию своего района. Восстановление кровель жилых домов запланировано в течение сегодняшнего дня. Ситуацию держу на личном контроле, более подробно проинформирую о борьбе с последствиями урагана сегодня в вечернем прямом эфире».



Орловское Информбюро


 
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