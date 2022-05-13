Губернатор Орловской области держит на личном контроле устранение последствий урагана

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Несколько населенных пунктов в результате разрушительных последствий урагана остались без электроснабжения. Работы по устранению аварии проводятся со вчерашнего вечера. Силами ПАО «Россети Центр» уже к утру сегодняшнего дня было восстановлено электроснабжение в ряде муниципальных образований. К 18:00 сегодняшнего дня планируется полное восстановление электроэнергии во всех населенных пунктах. Запланировал выезды в муниципальные образования, наиболее пострадавшие от последствий урагана. Сегодня по завершении рабочей поездки в Урицкий район сразу направлюсь в Сосковский, в котором зафиксировано больше всего повреждений. Прорабатываем порядок оказания материальной помощи гражданам, дома которых получили сильные повреждения кровли. По вопросу возмещения ущерба, причиненного жилым домам, гражданам необходимо обращаться в администрацию своего района. Восстановление кровель жилых домов запланировано в течение сегодняшнего дня. Ситуацию держу на личном контроле, более подробно проинформирую о борьбе с последствиями урагана сегодня в вечернем прямом эфире».