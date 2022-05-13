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12:01, 13 мая 2022 года

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий возглавил службу в храме Оптиной пустыни

Орловский епископ носит имя одного из Оптинских старцев.


В Введенском соборе Оптина Мужского монастыря собрались прихожане со всей страны, чтобы почтить память последнего соборно избранного старца Нектария, одного из самых ярких духовных светил пустыни. Согласно воспоминаниям его современников, старец был наделен даром пророчества, отличался большой любовью к людям, несмотря на то, что самому пришлось пережить множество тяжелых испытаний. Он родился в 1853 году, в бедной семье. С детства тяжело работал. В 1873 отправился в Оптину пустынь и решил остаться там навсегда. В 1923 был арестован. После освобождения жил в семье крестьян, но и туда люди шли к нему за помощью. День памяти старца - 12 мая. Именно в этот день закончилась его земная жизнь.

Возглавил службу в Введенском соборе Оптина Мужского монастыря епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий. Для него это событие имеет особое значение, ведь старец Нектарий - его небесный покровитель.

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий: «Моё сердце сегодня исполнено радости, потому что сегодня Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил меня совершить божественную литургию у мощей моего небесного покровителя - преподобного Нектария Оптинского. Сегодня у меня, можно сказать, день ангела, потому что я ношу имя одного из старцев Оптинских, и я рад, что смог прибыть в Оптину, помолиться с братией, и, конечно, благодарю наместника святой обители за этот прекрасный дар, за то, что я смог совершить молитвы моему небесному покровителю».



Мария Семак


 
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