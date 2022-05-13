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12:33, 13 мая 2022 года Губернатор наградил сотрудников орловской станции Скорой медицинской помощи Андрей Клычков поздравил сотрудников учреждения с прошедшим профессиональным праздником, вручил Почетные грамоты и ознакомился с работой станции.





13 мая губернатор Орловской области Андрей Клычков посетил станцию Скорой медицинской помощи в городе Орле. Глава региона поздравил сотрудников учреждения с прошедшим профессиональным праздником и вручил Почетные грамоты.



Грамоты получили:



• Заместитель главного врача по экономическим вопросам Наталья Кирюхина;



• Врачи Роман Матрохин и Любовь Паршина;



• Фельдшеры Евгений Азаров, Ольга Баканова, Маргарита Ветрова, Ольга Заболотская, Екатерина Кириллова, Екатерина Пронина, Кирилл Селезнёв, Татьяна Фитисова, Ольга Царёва, Елена Чукина.



Также глава региона ознакомился с работой станции, в частности – с работой Единого областного диспетчерского центра скорой медицинской помощи, который круглосуточно принимает вызовы от жителей Орла и области. С февраля он работает в новом помещении. Сотрудники – а их здесь работает 8 человек – рассказали губернатору, что теперь у них есть возможность принимать вызовы за считанные минуты.





Орловское Информбюро





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