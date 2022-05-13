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12:51, 13 мая 2022 года В Орле поставили домашний спектакль Тургенева «Последний колдун» Пьесу, музыку к которой написала Полина Виардо, поставили в музее писателя.





Праздник цветения тюльпанов решили отметить постановкой сказки, из-за которой в Баден-Бадене Тургенева считали волшебником.



Елена Мельник, заведующая музеем И.С. Тургенева: «Вечером жители Баден-Бадена могли видеть такую картину: ставни дома Тургенева были закрыты, но сквозь щели ставен был виден свет, были слышны молодые голоса и звучала волшебная музыка. И жители города стали называть дом Тургенева замком волшебника».

Спектакль по мотивам «Последнего колдуна» поставила актриса академического театра им. Тургенева Екатерина Гусарова. Роли эльфов, которые дразнят старого волшебника и не дают ему спокойно жить, исполнили юные актрисы театральных студий Орла.



Посмотреть сказку, написанную 160 лет назад, пришли школьники и даже сами приняли в ней участие. Приключения эльфов, цветочный маскарад, весенняя радость захватили и взрослых и маленьких зрителей, тем более, главные герои сказки ровесники тех, кто пришел на спектакль.



Этот спектакль зрители увидят и в Международный день музеев, и в большом проекте «Ночь музеев». Летом многие мероприятия пройдут в музейном садике. Эта многолетняя традиция была нарушена эпидемией ковида, но сейчас все возвращается на круги своя.





Эва Стасюлевич





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