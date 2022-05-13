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13:04, 13 мая 2022 года Сегодня открылся международный фестиваль «Созвездие Орла» Фестиваль современного искусства проводится в 11-й раз.





В Орле состоялось открытие XI международного конкурса-фестиваля современного искусства «Созвездие Орла». Инициатором и организатором является кафедра режиссуры театрализованных представлений Орловского института культуры. В фестивале-конкурсе принимают участие более тысячи человек в возрасте от 7 до 25 лет.



У мероприятия статус международного. Кроме творческих объединений из Орловской, Брянской, Курской, Калужской областей, в этом году номера представят участники из Луганской Народной Республики, Индонезии, Гаити, Сирии, Армении, Конго и других стран.



За два конкурсных дня будет представлено 250 номеров в четырёх номинациях. Победителей объявят на Гала-концерте в воскресенье, 15 мая.



Как рассказала продюсер мероприятия Светлана Гавдис, в рамках фестиваля будут проводиться мастер-классы по хореографии, вокалу, эстраде, работе с актерами. Мастер-классы могут посетить все желающие.





Юлия Сабельникова





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