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14:46, 13 мая 2022 года Орловский ОМОН празднует 28-летие Бойцы отряда всегда с честью выполняли служебный долг на территории нашего региона, Северного Кавказа, а сегодня — и на Украине.





12 мая росгвардейцы поздравляли с профессиональным праздником орловский ОМОН. Он был создан в областной столице 28 лет назад. Бойцы ОМОН «Крепость» и СОБР «Орел» всегда с честью выполняли служебный долг на территории нашего региона, Северного Кавказа, а сегодня — и на Украине.



В церемонии участвовали начальник территориального Управления Росгвардии Игорь Баранов, командир орловского ОМОН Андрей Филин, начальник регионального УМВД Юрий Савенков. Лучшим сотрудникам спецподразделений были вручены ведомственные награды, благодарности и специальные звания.



Все 28 лет существования орловский ОМОН выполняет первоочередные задачи по обеспечению общественной безопасности и противодействию организованной преступности. Не раз его сотрудники получали государственные награды. К сожалению, в истории отряда есть и печальные страницы: на Северном Кавказе погибли пять бойцов. Росгвардейцы хранят память о каждом из них, оказывая поддержку семьям коллег.





Орловское Информбюро





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