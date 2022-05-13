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14:46, 13 мая 2022 года

Орловский ОМОН празднует 28-летие

Бойцы отряда всегда с честью выполняли служебный долг на территории нашего региона, Северного Кавказа, а сегодня — и на Украине.


12 мая росгвардейцы поздравляли с профессиональным праздником орловский ОМОН. Он был создан в областной столице 28 лет назад. Бойцы ОМОН «Крепость» и СОБР «Орел» всегда с честью выполняли служебный долг на территории нашего региона, Северного Кавказа, а сегодня — и на Украине.

В церемонии участвовали начальник территориального Управления Росгвардии Игорь Баранов, командир орловского ОМОН Андрей Филин, начальник регионального УМВД Юрий Савенков. Лучшим сотрудникам спецподразделений были вручены ведомственные награды, благодарности и специальные звания.

Все 28 лет существования орловский ОМОН выполняет первоочередные задачи по обеспечению общественной безопасности и противодействию организованной преступности. Не раз его сотрудники получали государственные награды. К сожалению, в истории отряда есть и печальные страницы: на Северном Кавказе погибли пять бойцов. Росгвардейцы хранят память о каждом из них, оказывая поддержку семьям коллег.


Орловское Информбюро


 
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