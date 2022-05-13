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15:05, 13 мая 2022 года

В профессиональных колледжах и техникумах Орловщины стартовала государственная итоговая аттестация

Экзамен проводится по стандартам WorldSkills. В Болховском филиале техникума агробизнеса и сервиса специально для этого оборудовали площадку для каменщиков.


Студенты орловских техникумов и колледжей сдают выпускной экзамен по профмастерству. Государственная итоговая аттестация проводится по стандартам WorldSkills.

В этом году выпускники сдают демонстрационные экзамены по 22 компетенциям. В Болховском филиале техникума агробизнеса и сервиса специально для экзамена оборудовали площадку для каменщиков. С оборудованием и материалами помогли предприятия Болхова.

Чтобы получить диплом каменщика, нужно сложить кирпичную кладку по техзаданию за отведенное время. Оценивают экзамены независимые эксперты. Среди них – работодатели, которые готовы сразу трудоустроить выпускников. Это главное преимущество новой формы итоговой госаттестации.

Повара-кондитеры тоже готовятся к экзамену. Они за шесть часов должны приготовить по три порции трех разных блюд. В этот раз - консоме, горячее из птицы и вишневый мусс. Важно, чтобы было не только вкусно, но и красиво.

Это мировой стандарт. Кстати, победители и призеры национального финала Чемпионата молодых профессионалов автоматически получают «отлично» по демонстрационному экзамену.

В этом году в регионе итоговую аттестацию будут сдавать 1 246 выпускников в 17-ти образовательных учреждениях.


Татьяна Тимохина


 
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