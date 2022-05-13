Главная » Новости



15:35, 13 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орел пережил ураган. Ветер переворачивал машины, ломал деревья и рвал провода. Коммунальные и оперативные службы устраняют последствия.



- Андрей Клычков поздравил сотрудников Станции скорой медицинской помощи с прошедшим профессиональным праздником и вручил Почетные грамоты.



- Шаг в профессию. Выпускники техникумов и профколледжей проходят итоговую оценку по стандартам WorldSkills



- В сельской школе хранят народные традиции. Богатое наследие знаменитого на всю Россию фольклорного ансамбля вдохновляет учащихся Гнездиловской школы на победы.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл





Новости СМИ2