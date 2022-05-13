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16:25, 13 мая 2022 года В Орле продолжается строительство яслей на ул. Ливенской Это будет самый крупный детский садик в городе для ребят в возрасте от полутора до трех лет. Возведение идет в рамках национального проекта «Демография».





В Орле продолжается строительство яслей на ул. Ливенской. Это будет самое крупный детский садик в городе для ребят в возрасте от полутора до трех лет. Его будущая вместимость – 105 мест.



«Сейчас на объекте трудится порядка 40 человек. Завершены кровельные работы. Во всех комнатах установлены пластиковые окна. Теплые полы на втором этаже уже выполнены в полном объёме, на первом этаже – на 20%», – прокомментировал ход строительства начальник городского управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов. Параллельно продолжается подведение коммуникаций. Готовится территория под размещение детского игрового оборудования.



Фото пресс-службы мэрии Орла





Орловское Информбюро





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