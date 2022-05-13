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17:15, 13 мая 2022 года 7 баллов к сумме ЕГЭ: подведены итоги открытого конкурса научных работ В марте этого года в Среднерусском институте управления – филиала РАНХиГС для учащихся 11-х классов и выпускников последних трех лет учреждений среднего общего или среднего профессионального образования проходил конкурс научных работ «Траектория профессионального развития», победа в котором обеспечивает 7 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в наш институт на программы бакалавриата и специалитета.





12 мая состоялось торжественное награждение победителей и призеров.



«Участниками конкурса стали более 50 будущих абитуриентов из школ города Орла, Орловской, Брянской и Курской областей. Победителями стали 6 участников. При поступлении в наш вуз на направления подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Бизнес – информатика», «Торговое дело», «Таможенное дело» у будущих абитуриентов есть дополнительные 7 баллов, которые суммируются с баллами за ЕГЭ и позволяют подняться выше в конкурсных списках, 5 выпускников школ получили дипломы призеров», - подвела итоги модератор конкурса, заведующая кафедрой кафедра менеджмента и управления персоналом Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Татьяна Головина. «Открытые интеллектуальные конкурсы Президентской академии – это один из самых действенных способов получить дополнительные баллы в рамках учёта индивидуальных достижений при поступлении в РАНХиГС. Порой для поступления разница между зачисленным и не прошедшим по бюджетному конкурсу равна одному баллу. 7 дополнительных баллов станут существенным преимуществом при поступлении на бюджетную основу и позволят абитуриенту выстроить более широкую образовательную траекторию», - отметил и.о. директора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павел Меркулов. Поздравляем победителей и призеров открытого конкурса научных работ «Траектория профессионального развития» с заслуженной победой и желаем успешной сдачи ЕГЭ!





Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС





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