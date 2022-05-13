пятница 13.05.2022 18:26:13 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:15, 13 мая 2022 года

7 баллов к сумме ЕГЭ: подведены итоги открытого конкурса научных работ

В марте этого года в Среднерусском институте управления – филиала РАНХиГС для учащихся 11-х классов и выпускников последних трех лет учреждений среднего общего или среднего профессионального образования проходил конкурс научных работ «Траектория профессионального развития», победа в котором обеспечивает 7 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в наш институт на программы бакалавриата и специалитета.


12 мая состоялось торжественное награждение победителей и призеров.

«Участниками конкурса стали более 50 будущих абитуриентов из школ города Орла, Орловской, Брянской и Курской областей. Победителями стали 6 участников. При поступлении в наш вуз на направления подготовки «Менеджмент», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Бизнес – информатика», «Торговое дело», «Таможенное дело» у будущих абитуриентов есть дополнительные 7 баллов, которые суммируются с баллами за ЕГЭ и позволяют подняться выше в конкурсных списках, 5 выпускников школ получили дипломы призеров», - подвела итоги модератор конкурса, заведующая кафедрой кафедра менеджмента и управления персоналом Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Татьяна Головина.
 
«Открытые интеллектуальные конкурсы Президентской академии – это один из самых действенных способов получить дополнительные баллы в рамках учёта индивидуальных достижений при поступлении в РАНХиГС. Порой для поступления разница между зачисленным и не прошедшим по бюджетному конкурсу равна одному баллу. 7 дополнительных баллов станут существенным преимуществом при поступлении на бюджетную основу и позволят абитуриенту выстроить более широкую образовательную траекторию», - отметил и.о. директора Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Павел Меркулов.
 
Поздравляем победителей и призеров открытого конкурса научных работ «Траектория профессионального развития» с заслуженной победой и желаем успешной сдачи ЕГЭ!



Отдел профориентации и трудоустройства Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.