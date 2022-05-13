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16:36, 13 мая 2022 года Орловский ветеран Абрам Миркин посадил молодой дуб в Спасском-Лутовинове Сегодня в музее-усадьбе прошел митинг, посвященный победе в Великой Отечественной войне.





У тургеневской усадьбы есть собственная военная история. Около трёх месяцев усадьба и село Спасское-Лутовиново были оккупированы фашистскими войсками. Перед отступлением в декабре 1941 года немцы сожгли село и усадебные строения — богадельню и церковную сторожку. В 1942 году заповедник оказался в прифронтовой полосе. В течение полутора лет на территории усадьбы располагались воинские части, в здании флигеля размещался медсанбат.



В усадебном парке есть могила воинов Советской Армии. Сегодня рядом с ней прошел митинг, посвященный победе в Великой Отечественной войне. В мероприятии участвовали волонтеры, студенты Орловского техникума агротехнологий и транспорта, члены партии «Единая Россия». Почетным гостем стал ветеран Абрам Миркин. Накануне он вернулся из Москвы, где присутствовал на параде, который прошел на Красной площади 9 мая.



Абрам Миркин – артиллерист, защитник и освободителя Ленинграда. Он рассказал молодым людям о своем боевом пути, который начался, когда ему исполнилось 19 лет.



Центральным событием митинга стало возложение цветов и посадка в Аллее Славы саженца молодого дуба. Абрам Миркин вместе со студентами высадили дерево в память о тех, кто навсегда остался лежать в Мценской земле. Кстати, посаженный его руками клен теперь шумит и в Брестской крепости.



Абрам Миркин - фронтовик, прошедший всю войну с первого до последнего дня. Этим летом ему исполнится 102 года.





Эва Стасюлевич





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