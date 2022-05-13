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16:47, 13 мая 2022 года «УПМК № 22» осваивается на бывших объектах «Ремспецмоста» в Орловской области Новый подрядчик начал работы на Красном мосту в Орле и на переправе через реку Сосну в Ливенском районе.





Накануне в Покровском районе состоялось выездное расширенное заседание комитета по экономике и градостроительной деятельности Орловского областного совета. В числе прочего, был заслушан доклад замглавы регдепартамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Евгения Литвякова о реконструкции двух мостов, которой ранее занимался скандальный белгородский подрядчик «Ремспецмост». Оба контракта теперь заключены с московской фирмой «УПМК № 22».



По словам Литвякова, в рамках соглашения по Красному мосту подрядчику выплачено чуть более 150 миллионов рублей. На объекте работают порядка 30 человек и 5 единиц техники, установлен подъемный кран, также подрядчиком заказаны материалы для строительства пешеходного и коммуникационного мостов. Сообщалось, что возведение временных переправ начнется с 15 мая. Также заключен договор на перенос инженерных сетей. Срок исполнения контракта – 30 ноября 2023 года.



Относительно моста через реку Сосну докладчик пояснил, что сейчас на объекте ведутся подготовительные работы, завозятся спецтехника и строительные материалы, построен «технологический» мост, ведутся работы по устройству ригелей, демонтажу двух существующих опор, которые были некачественно выполнены «Ремспецмостом». Подрядчиком организована работа в две смены, – приводит слова Литвякова сайт Орловского облсовета.





Орловское Информбюро





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