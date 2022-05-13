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17:44, 13 мая 2022 года

Орловский бизнес разрабатывает стратегию развития

Сегодня прошла первая стратегическая сессия для производственников. Ее цель - помочь бизнесу найти новые рынки сбыта и стать узнаваемыми, а еще - объединить предпринимателей, которые развивают в регионе молочную и мясную отрасль.


В Орле прошла стратегическая сессия - новый формат повышения квалификации для производственников. Модераторы федерального уровня помогли выйти за рамки привычного мышления. Первый шаг для объединения пищеперерабатывающих предприятий региона молочной и мясной отрасли сделан. 
 
Людмила Ушакова, управляющий партнер практики «Стратегические сессии»: «Редко когда удается собираться таким высоким составом и вести продуктивные диалоги, которые сразу превращаются в решения, и в долгосрочную дорожную карту».
 
Владимир Миков, модератор сессии: «Это план, по которому каждый из собственников предприятий сможет двигаться дальше, развивая свои продуктовые линейки, развивая взаимодействия с сетями основными».
 
Точки опоры, на которых стоит сосредоточиться, выработали совместно. На сессии бизнес, государство и наука объединились.
 
Владимир Масалов, ректор ОГАУ им. Н.В. Парахина: «Перестройка идет, в том числе, и в перерабатывающей отрасли. Задача - помочь мелкому бизнесу найти новые решения, новую логистику, новые подходы».
 
Ориентир - популяризация местных продуктов среди орловцев, выход на самообеспеченность и покорение других регионов. Фундамент заложен, решение найдено. 
 
Татьяна Куницына, руководитель ассоциации «Орловское качество»: «При поддержке правительства Орловской области, при инициативе центра кластерного развития мы хотим создать кластер пищевой, в который бы входили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпредприятий, предприятий торговли».
 
Все вопросы и запросы от бизнеса соберут и проанализируют, чтобы разработать действенные меры поддержки.
 
Сергей Невструев, руководитель центра кластерного развития Орловской области: «Следующий этап это уже официальное подписание соглашения создания кластера. У нас будет минимум 20 участников кластера – предпринимателей, именно субъектов малого и среднего предпринимательства».
 
Появление в регионе еще одного кластера намечено на июль. Присоединиться к нему сможет каждый желающий. 



Анна Вайсергисер


 
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