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17:44, 13 мая 2022 года Орловский бизнес разрабатывает стратегию развития Сегодня прошла первая стратегическая сессия для производственников. Ее цель - помочь бизнесу найти новые рынки сбыта и стать узнаваемыми, а еще - объединить предпринимателей, которые развивают в регионе молочную и мясную отрасль.





В Орле прошла стратегическая сессия - новый формат повышения квалификации для производственников. Модераторы федерального уровня помогли выйти за рамки привычного мышления. Первый шаг для объединения пищеперерабатывающих предприятий региона молочной и мясной отрасли сделан. Людмила Ушакова, управляющий партнер практики «Стратегические сессии»: «Редко когда удается собираться таким высоким составом и вести продуктивные диалоги, которые сразу превращаются в решения, и в долгосрочную дорожную карту». Владимир Миков, модератор сессии: «Это план, по которому каждый из собственников предприятий сможет двигаться дальше, развивая свои продуктовые линейки, развивая взаимодействия с сетями основными». Точки опоры, на которых стоит сосредоточиться, выработали совместно. На сессии бизнес, государство и наука объединились. Владимир Масалов, ректор ОГАУ им. Н.В. Парахина: «Перестройка идет, в том числе, и в перерабатывающей отрасли. Задача - помочь мелкому бизнесу найти новые решения, новую логистику, новые подходы». Ориентир - популяризация местных продуктов среди орловцев, выход на самообеспеченность и покорение других регионов. Фундамент заложен, решение найдено. Татьяна Куницына, руководитель ассоциации «Орловское качество»: «При поддержке правительства Орловской области, при инициативе центра кластерного развития мы хотим создать кластер пищевой, в который бы входили предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозпредприятий, предприятий торговли». Все вопросы и запросы от бизнеса соберут и проанализируют, чтобы разработать действенные меры поддержки. Сергей Невструев, руководитель центра кластерного развития Орловской области: «Следующий этап это уже официальное подписание соглашения создания кластера. У нас будет минимум 20 участников кластера – предпринимателей, именно субъектов малого и среднего предпринимательства». Появление в регионе еще одного кластера намечено на июль. Присоединиться к нему сможет каждый желающий.





Анна Вайсергисер





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