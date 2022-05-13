Накрывший Орловщину ураган повредил крыши более 20 зданий

Последствия урагана вместе с сотрудниками МЧС оценила корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.

Накануне через Орловскую область прошел грозовой фронт. Стихия бушевала недолго, но мощно. Из-за повреждений без электричества остались почти 8 тысяч домов в 107 населенных пунктах. От упавших деревьев пострадали крыши зданий. Люди, по счастливой случайности, не пострадали, но повреждения получили 4 автомобиля и два десятка зданий.

Наталия Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «Зарегистрирован 21 случай повреждения кровель зданий различной этажности, это и жилые дома, в том числе и три образовательных учреждения. На данный момент проводится активная работа по восстановлению».

В диспетчерской службе зафиксированы лишь те случаи падения деревьев, в результате которых причинен ущерб. Но много фактов еще не зарегистрировано. Так, в парке «Новая Ботаника» после разгула стихии - бурелом.

О надвигающемся с запада грозовом фронте предупреждали и гидрометцентр, и МЧС. И в ближайшее время погода продолжит капризничать и поливать Орловщину дождями.