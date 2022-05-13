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21:40, 13 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Накрывший Орловщину ураган повредил крыши зданий и обесточил населенные пункты.

- Андрей Клычков поздравил сотрудников орловской станции Скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.

- Орловский ветеран Абрам Миркин в память о погибших в годы Великой Отечественной воны посадил молодой дуб в Спасском-Лутовинове.

- Орловский бизнес разрабатывает стратегию развития. Сегодня прошла первая стратегическая сессия для производственников.

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