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21:40, 13 мая 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Накрывший Орловщину ураган повредил крыши зданий и обесточил населенные пункты.
- Андрей Клычков поздравил сотрудников орловской станции Скорой медицинской помощи с профессиональным праздником.
- Орловский ветеран Абрам Миркин в память о погибших в годы Великой Отечественной воны посадил молодой дуб в Спасском-Лутовинове.
- Орловский бизнес разрабатывает стратегию развития. Сегодня прошла первая стратегическая сессия для производственников.
Вести-Орёл