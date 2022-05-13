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19:20, 13 мая 2022 года Андрей Клычков посетил Сосковский район, который пострадал от урагана В течение дня энергетики восстанавливали электроснабжение населенных пунктов.





Накануне вечером Орловскую область накрыл ураган. В результате шквалистого ветра в нескольких муниципальных образованиях региона зарегистрированы повреждения кровель домов. Сосковский район также подвергся натиску стихии. Сегодня район посетил губернатор Андрей Клычков. Глава региона пообщался с жителями пострадавших домов в селе Гнилое Болото, отметив, что без помощи никто не останется. Андрей Клычков: «Главы муниципальных образований в настоящее время проводят инвентаризацию объектов, которые пострадали. На региональном уровне предусмотрены меры социальной поддержки в таких случаях, но мы каждый конкретный случай будем рассматривать индивидуально, без помощи никого не оставим». Как сообщает информационный портал Орловской области, завтра, 14 мая, Андрей Клычков посетит Дмитровский район, в котором также есть пострадавшие дома. 12 мая Орловская и соседние области оказались в эпицентре урагана. В результате почти 270 населенных пунктов нашего региона остались без электричества. К утру сегодняшнего дня в большинстве населенных пунктов электричество было восстановлено.





Орловское Информбюро





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