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9:19, 14 мая 2022 года

В Городском парке Орла реконструируют яблоневый сад

Работы должны завершиться к концу мая.


К концу мая в Городском парке культуры и отдыха реконструируют яблоневый сад, – сообщили в мэрии Орла. Облагораживание будет проводиться в несколько этапов, включающих работы по опиловке, удалению сорной растительности, пересадке лип и высадке молодых яблонь. Обновленная территория получит название «Сад добрых дел».
 
Старый яблоневый сад в Городском парке существует со времен закладки общественного пространства в XIX веке. Тогда он создавался на средства, добровольно собранные орловцами.



Артём Ежаков


 
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