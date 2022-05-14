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9:19, 14 мая 2022 года В Городском парке Орла реконструируют яблоневый сад Работы должны завершиться к концу мая.







К концу мая в Городском парке культуры и отдыха реконструируют яблоневый сад, – сообщили в мэрии Орла. Облагораживание будет проводиться в несколько этапов, включающих работы по опиловке, удалению сорной растительности, пересадке лип и высадке молодых яблонь. Обновленная территория получит название «Сад добрых дел». Старый яблоневый сад в Городском парке существует со времен закладки общественного пространства в XIX веке. Тогда он создавался на средства, добровольно собранные орловцами.





Артём Ежаков





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