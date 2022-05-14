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10:44, 14 мая 2022 года На Орловской ТЭЦ отремонтировали третий энергоблок Плановые работы проведены, чтобы обеспечить бесперебойную подачу тепла.





Орловский филиал ПАО «Квадра» завершил плановый текущий ремонт энергоблока № 3 Орловской ТЭЦ, сообщает региональный информационный портал.

Работы обошлись в 9,5 миллиона рублей. Подобные мероприятия происходят ежегодно.

Фото пресс-службы ПАО «Квадра»







Артём Ежаков





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