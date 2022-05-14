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11:47, 14 мая 2022 года

Заслуги орловцев отметили присвоением почетных званий

Губернатор Андрей Клычков подписал указы о присвоении званий «Ветеран труда Орловской области» и «Ветеран труда».


Губернатор Орловской области Андрей Клычков подписал указы о присвоении 246 гражданам почетного звания «Ветеран труда Орловской области». Еще 96 человек удостоены звания «Ветеран труда». Ознакомиться со списками награжденных можно по прикрепленным ссылкам. Вместе со званием поощренные граждане получают набор закрепленных льгот.


Артём Ежаков


 
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