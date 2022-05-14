В Орле задержали нетрезвого молодого человека на угнанном УАЗике

Взяв чужую машину в селе Лаврово, он решил посетить областную столицу.

В одну из ночей спецбатальон ДПС остановил УАЗик на ул. Розы Люксембург в Орле. Повод обратить внимание на машину был – ранее в селе Лаврово был угнан автомобиль, и транспорт подходил под разосланную ориентировку.



Правоохранители заподозрили у 27-летнего водителя алкогольное опьянение, подтвердившееся после освидетельствования.



В отношении орловца заведено уголовное дело по статье «Угон». К нему может добавиться уголовное производство по факту нетрезвого вождения, так как молодой человек ранее уже допускал нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

