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20:32, 13 мая 2022 года

Андрей Клычков посетил Урицкий район

Глава региона вручил удостоверения «Дети войны», посетил мемориал, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны, пообщался с многодетными семьями и учащимися Бунинской средней школы.


Сегодня Андрей Клычков посетил Урицкий район Орловской области. Глава региона вручил жителям села Подзавалово удостоверения «Дети войны», а также возложил цветы к мемориалу в честь воинов-земляков – участников Великой Отечественной войны. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Знаю, что на Урицкой земле много делается для увековечивания памяти земляков. Программа «Народный бюджет» позволила сделать еще один шаг в этом направлении: в селе Подзавалово возведен мемориал в честь воинов-земляков. Прошедший День Победы показал, насколько велик патриотический подъем нашего народа».
 
Глава региона также посетил Подзаваловскую среднюю школу, в которой пообщался с местными многодетными семьями в преддверии Международного Дня семьи. Рядом со школой находится пункт временного размещения. Андрей Клычков побеседовал с прибывшими туда беженцами, а также вручил подарки детям.
 
Губернатор посетил также и Бунинскую среднюю школу. Там создан Центр «Точка роста», а также проходит апробацию школьная цифровая платформа «СберКласс». С 1 сентября 2020 года новую программу осваивают учащиеся  7 класса по 9 предметам основного общего образования, сообщает информационный портал Орловской области.

Фото пресс-службы губернатора Орловской области



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