Андрей Клычков посетил Урицкий район

Глава региона вручил удостоверения «Дети войны», посетил мемориал, посвященный погибшим в годы Великой Отечественной войны, пообщался с многодетными семьями и учащимися Бунинской средней школы.

Сегодня Андрей Клычков посетил Урицкий район Орловской области. Глава региона вручил жителям села Подзавалово удостоверения «Дети войны», а также возложил цветы к мемориалу в честь воинов-земляков – участников Великой Отечественной войны.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Знаю, что на Урицкой земле много делается для увековечивания памяти земляков. Программа «Народный бюджет» позволила сделать еще один шаг в этом направлении: в селе Подзавалово возведен мемориал в честь воинов-земляков. Прошедший День Победы показал, насколько велик патриотический подъем нашего народа».

Глава региона также посетил Подзаваловскую среднюю школу, в которой пообщался с местными многодетными семьями в преддверии Международного Дня семьи. Рядом со школой находится пункт временного размещения. Андрей Клычков побеседовал с прибывшими туда беженцами, а также вручил подарки детям.

Губернатор посетил также и Бунинскую среднюю школу. Там создан Центр «Точка роста», а также проходит апробацию школьная цифровая платформа «СберКласс». С 1 сентября 2020 года новую программу осваивают учащиеся 7 класса по 9 предметам основного общего образования, сообщает информационный портал Орловской области.



Фото пресс-службы губернатора Орловской области