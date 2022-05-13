Сегодня удостоверение «Дети войны» получила Заслуженный тренер России Клавдия Наумова

Всего в Орловской области проживают 39 тысяч человек, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Клавдия Михайловна Наумова - Заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, мастер спорта СССР по спортивной акробатике, судья международной категории, Почетный гражданин города Орла. За выдающиеся заслуги и трудовую доблесть была отмечена Золотым знаком и Почётной грамотой Президента Российской Федерации.

За годы своей работы Клавдия Наумова подготовила 261 мастера спорта СССР и России, 28 мастеров спорта международного класса, 6 заслуженных мастеров спорта, 5 заслуженных тренеров России, 24 чемпиона Европы и мира.

Клавдия Михайловна рассказала о своем отце, который погиб во время Великой Отечественной войны, и сказала о том, что каждую свою победу она мысленно посвящала ему.