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21:06, 13 мая 2022 года

Сегодня удостоверение «Дети войны» получила Заслуженный тренер России Клавдия Наумова

Всего в Орловской области проживают 39 тысяч человек, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.


Сегодня руководитель регионального департамент социальной защиты Ирина Гаврилина вручила удостоверение «Дети войны» Заслуженному тренеру России Клавдии Наумовой.
 
Клавдия Михайловна Наумова - Заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер России, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике, мастер спорта СССР по спортивной акробатике, судья международной категории, Почетный гражданин города Орла. За выдающиеся заслуги и трудовую доблесть была отмечена Золотым знаком и Почётной грамотой Президента Российской Федерации.
 
За годы своей работы Клавдия Наумова подготовила 261 мастера спорта СССР и России, 28 мастеров спорта международного класса, 6 заслуженных мастеров спорта, 5 заслуженных тренеров России, 24 чемпиона Европы и мира.
 
Клавдия Михайловна рассказала о своем отце, который погиб во время Великой Отечественной войны, и сказала о том, что каждую свою победу она мысленно посвящала ему.



Юлия Сулим


 
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