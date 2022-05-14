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21:54, 13 мая 2022 года В Ливенскую ЦРБ доставлен кислородный концентратор Оборудование полностью закроет потребность учреждения в этом медицинском газе.





В Ливенскую центральную районную больницу доставлен приобретенный ранее кислородный концентратор мощностью в тысячу литров в минуту. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Орловской области Станислав Шувалов. «Продолжается оснащение медицинских организаций области кислородными концентраторами. К уже установленному концентратору в городской больнице им. С. П. Боткина в Орле скоро добавится установка на базе Ливенской ЦРБ. Производительность оборудования – 1 000 литров кислорода в минуту, что полностью закроет потребность больницы в медицинском кислороде. Сегодня концентратор был поставлен, впереди монтаж и пусконаладка», – заявил Шувалов.

Фото: соцсети Станислава Шувалова





Артём Ежаков





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