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22:18, 13 мая 2022 года

Полная подача электроснабжения в пострадавших от урагана населенных пунктах Орловщины запланирована на 14 мая

Как заявил сегодня в ходе прямой трансляции губернатор Андрей Клычков, большая часть работ была выполнена сегодня.


В регионе продолжается ликвидация последствий урагана, прошедшего накануне в Орловской области. О ходе работ по восстановлению электроснабжения рассказал в прямом эфире губернатор Андрей Клычков.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ураган был неожиданный, мягко сказать, несмотря на предупреждения МЧС, и последствия непростые для региона. 311 населенных пунктов были обесточены, сегодня большая часть восстановительных работ выполнена, завтра [14 мая] к 14:00 наши энергетики обещают закончить оставшуюся часть».
 
Губернатор сегодня лично посетил особо пострадавшие от разгула стихии Урицкий и Сосковский районы. Завтра глава региона с этой же целью прибудет в Дмитровский район. «Будут прорабатываться варианты помощи пострадавшим гражданам», – сообщил Клычков.


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Артём Ежаков


 
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