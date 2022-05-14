Полная подача электроснабжения в пострадавших от урагана населенных пунктах Орловщины запланирована на 14 мая

Как заявил сегодня в ходе прямой трансляции губернатор Андрей Клычков, большая часть работ была выполнена сегодня.



В регионе продолжается ликвидация последствий урагана , прошедшего накануне в Орловской области. О ходе работ по восстановлению электроснабжения рассказал в прямом эфире губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Ураган был неожиданный, мягко сказать, несмотря на предупреждения МЧС, и последствия непростые для региона. 311 населенных пунктов были обесточены, сегодня большая часть восстановительных работ выполнена, завтра [14 мая] к 14:00 наши энергетики обещают закончить оставшуюся часть».

