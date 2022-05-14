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22:28, 13 мая 2022 года Губернатор Орловской области подписал указ о «Подарке новорожденному» Постановление будет опубликовано в понедельник, 16 мая. Документ будет распространяться на детей, рожденных с 1 мая 2022 года.





Как сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков, буквально пару часов назад он подписал указ о «Подарке новорожденному». Документ будет распространяться на детей, рожденных с 1 мая 2022 года. У родителей будет два варианта – 5 тысяч рублей или набор необходимых ребенку вещей на эквивалентную сумму.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мной подписан указ о «Подарке новорожденному». Документ будет распространяться на детей, рожденных с 1 мая 2022 года. Он предусматривает два вида подарка – денежный, эквивалентом пять тысяч рублей, или аналог в натуральном выражении. Но есть нюанс: так как мы будем закупать всё по законодательству, первое время будут выдаваться деньги. Дальше, спустя примерно 25 дней, пока закупки состоятся, будет предложен выбор. Я поставил задачу, чтобы эту работу организовали так, чтобы МФЦ, выдавая свидетельства о рождении в роддоме, там же и оказывал эту услугу».





Артём Ежаков





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