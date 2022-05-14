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13:34, 14 мая 2022 года Для орловских семей снижают порог компенсации оплаты жилого помещения и услуг ЖКХ Губернатор Андрей Клычков накануне проанонсировал регистрацию соответствующего постановления.





В Орловской области для семей снижают порог компенсации оплаты жилого помещения и услуг ЖКХ. Соответствующее постановление будет зарегистрировано 16 мая, – сообщил накануне в ходе прямого эфира губернатор Андрей Клычков.

«Ранее в Орловской области действовал порядок, при котором, если сумма платежа за коммунальные услуги превышает более 18%, совокупного дохода семьи, то компенсировалась эта часть до 18%. Мы снижаем эту планку до 10%», – цитирует главу региона информационное агентство «ТАСС».





Орловское Информбюро





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