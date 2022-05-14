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14:30, 14 мая 2022 года

На Орловщине инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения задержан по подозрению в получении взятки

Полицейский был пойман с поличным при получении 60 тысяч рублей. По версии следствия, в обмен на деньги мужчина обязался освободить водителя от административной ответственности за совершенное ДТП.


В Орловской области инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Покровскому району подозревается в получении взятки. Факт преступления был выявлен сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД. Мужчина был пойман с поличным при получении 60 тысяч рублей. Из материалов дела следует, что деньги передавал водитель, которого правоохранитель пообещал освободить от административной ответственности за совершенное ДТП. В настоящее время полицейский задержан, – сообщили в областном СУ СК.

В региональном УМВД сообщили, что по факту случившегося назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из ОВД и понесет ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители.


Орловское Информбюро


 
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