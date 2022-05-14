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16:00, 14 мая 2022 года 37 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 30 пациентов госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 14 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 30 человек.



Болезнь победили еще 53 жителя региона. Один пациент скончался. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 915 человек.





Орловское Информбюро





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