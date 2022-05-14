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14:21, 14 мая 2022 года

Орловцы могут обратиться в районные администрации по вопросам устранения ущерба от урагана

В области продолжается ликвидация последствий разгула стихии.


14 мая в области продолжилось устранение последствий урагана, накрывшего регион в четверг. Губернатор Андрей Клычков держит ситуацию на контроле. Глава региона уже посетил пострадавшие от разгула стихии Урицкий, Сосковский и Дмитровский районы, побывав на наиболее пострадавших объектах.
«Устранение последствий ведётся непрерывно, на текущий момент по всем муниципальным образованиям завершён большой объём работы. Восстановлены все коммуникации и подъездные пути, в большей части населённых пунктов восстановлено электроснабжение. На утро сегодняшнего дня осталось 34 населённых пункта, в которых электроэнергия еще не восстановлена, до конца дня энергетики устранят эту проблему. Хочу поблагодарить глав муниципальных образований и всех работников специальных служб за оперативную работу на местах. Главы районов ведут непрерывное взаимодействие с пострадавшими жителями. По вопросам устранения ущерба, причинённого ураганом, граждане могут напрямую обращаться в администрацию своего района», – сообщил губернатор.
Контакты органов власти глава региона ранее публиковал в своих соцсетях. Найти их можно здесь.

Фото: соцсети Андрея Клычкова


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