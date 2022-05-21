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15:10, 19 мая 2022 года В Орле за попытку сбыта наркотиков осудят подростка и его старшего подельника Расследование уголовного дела завершено.





В Орле передано в суд дело о попытке распространения наркотиков в крупном размере. Обвиняемых двое – несовершеннолетний подросток и его старший подельник. Правоохранителям удалось вовремя сорвать сбыть запрещенных веществ и изъять их из незаконного оборота, – сообщили в СУ СК России по Орловской области.





Орловское Информбюро





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