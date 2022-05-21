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15:28, 19 мая 2022 года В Орле открыли памятный знак в честь векового юбилея пионерского движения Он появился в сквере им. Орловской пионерской организации «Орлята».





В день столетия основания Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина в сквере «Орлята» открыли памятный знак, – сообщает региональный информационный портал. Сейчас областная пионерская организация «Орлята» – самая крупная детская общественная организация, действующая на территории региона. Она насчитывает почти 30 тысяч школьников.





Орловское Информбюро





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