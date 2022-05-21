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15:45, 19 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловская область отправит 30 тонн гуманитарного груза для российских военнослужащих. Новая партия помощи отправится в места армейской дислокации на следующей неделе.



- На Орловщине отмечают столетие пионерского движения.



- В Орловской области стартовала экзаменационная кампания. Сегодня девятиклассники сдавали иностранные языки.



- Жители дома № 30 по ул. Ливенской в Орле борются с сыростью в подвале. Готова ли помочь им городская власть?



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