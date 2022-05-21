В Орле подтоплен многоквартирный дом на ул. Ливенской

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15:58, 19 мая 2022 года
В Орле подтоплен многоквартирный дом на ул. ЛивенскойЖители дома №30 «Г» на улице Ливенской в Орле неоднократно сообщали об этом в управляющую компанию за помощью. Разбираться в проблеме начали только после обращения жильцов в нашу телерадиокомпанию.
Жители дома №30 «Г» на улице Ливенской в Орле столкнулись с подтоплением подвала. После отключения отопления в квартирах на первом этаже стало влажно настолько, что отсырели двери и мягкая мебель. Мало того, появилась мошкара.
Заявление с просьбой о помощи жильцы написали в середине апреля, однако почти месяц реакции не было никакой.
Только после множественных обращений в управляющую компанию, администрацию района и нашу телерадиокомпанию за откачку воды все-таки взялись. Однако, как утверждают в УК, справиться с грунтовыми водами непросто. Хотя насос работает уже на протяжении нескольких суток, вода не исчезает.
Игорь Семёнов, начальник УК ЖЭУ№ 6: «Может быть, какое-то производство, строительные работы, может, нарушен грунтовый слой, по которому идет вода. Вода транзитом идет через наш дом, заходит с угла здания, проходит через наш подвал и вытекает с обратной стороны. Мы откачку производим, но это идет грунтовка. Если бы это была протечка техническая, но наши сети находятся в идеальном состоянии, течи нет».
После того, как вода перестанет прибывать, руководство управляющей компании пообещало провести осушение и дезинфекцию подвала.
Татьяна Тимохина