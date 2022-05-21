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15:46, 19 мая 2022 года Орловцы смогут задать вопросы первому зампреду правительства Орловской области Татьяне Крымовой Программа Александра Короткевича «Контакт» выйдет сегодня в прямом эфире в 21 час.





Сегодня гостем программы Александра Короткевича «Контакт» станет первый заместитель председателя правительства Орловской области Татьяна Крымова. Она курирует сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, труда и занятости, культуры и спорта.



Программа «Контакт» выйдет в прямом эфире телеканала «Россия-24» в 21 час. Зрители смогут задать свои вопросы. Звонки начнут принимать, как только начнется программа.





Орловское Информбюро





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