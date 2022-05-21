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16:17, 19 мая 2022 года С работодателей, не плативших зарплату, с начала года взыскано почти 5,5 миллионов рублей В общей сложности орловское Управление службы судебных приставов отработало 108 исполнительных производств.





С начала текущего года в пользу орловцев взыскано с работодателей почти 5,5 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря деятельности судебных приставов. В общей сложности они отработали 108 исполнительных производств. В ситуациях, когда работодатель задерживает или не выплачивает зарплату, можно использовать различные способы защиты прав: обратиться в правоохранительные или надзорные органы, в комиссию по трудовым спорам или в суд. Также можно обратиться в трудовую инспекцию - это один из самых действенных способов. После вынесения решения государственного инспектора труда документы быстрее дойдут до судебных приставов. Татьяна Аксютина, заместитель главного судебного пристава Орловской области: «Если решение не исполняется, и истек десятидневный срок для его обжалования, дальше это решение предъявляется в службу судебных приставов. Принудительное исполнение данной категории исполнительных документов производится за счет обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника-работодателя».





Антон Киселёв





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