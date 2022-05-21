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16:10, 19 мая 2022 года В День Пионерии Валерий Баринов встретился в Орле со своими одноклассниками Народный артист России окончил гимназию №19.





Сегодня в Орле состоялся импровизированный пионерский слёт. В гимназии № 19 собрались выпускники 1962 года. Один из них - народный артист России Валерий Баринов. Одноклассники вспоминали свои школьные годы, которые были неразрывно связаны с пионерской организацией – посетили старое здание школы, листали альбом с фотографиями, пели пионерские песни.





Эва Стасюлевич





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