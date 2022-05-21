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16:55, 19 мая 2022 года Иностранный студент ОГУ им. Тургенева осужден за финансирование терроризма Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет, из которых 2 года с отбыванием наказания в тюрьме, оставшаяся часть – в исправительной колонии строгого режима.





По материалам УФСБ России по Орловской области иностранный студент ОГУ им. Тургенева осужден на 8 лет за финансирование запрещенной в России террористической организации, – сообщили в УФСБ региона. Приговором ему назначено 2 года тюрьмы и 6 лет в исправительной колонии строгого режима.



Сотрудниками Управления установлено, что осужденный осуществил безналичное перечисление денежных средств с целью оказания финансовой помощи незаконной группировке. Вердикт Второго Западного окружного военного суда вступил в законную силу.



Видео: пресс-служба УФСБ России по Орловской области





Орловское Информбюро





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