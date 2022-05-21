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9:14, 20 мая 2022 года Орловские пенсионеры соревновались в компьютерном многоборье Лучшими стали представители Ливенского района и Заводского района города Орла.





18 мая стали известны имена четырех орловских пенсионеров, победивших в областном чемпионате по компьютерному многоборью. Теперь они представят Орловщину на Всероссийском этапе.



За победу боролись 54 участника из 29 муниципальных образований. За отведенное по регламенту время они продемонстрировали навыки работы на смартфоне, в поисковой системе, с электронными сервисами, выполнили задание по финансовой грамотности в цифровой среде. На портале Пенсионного фонда участники записались на прием, нашли на карте нужную им клиентскую службу и попытались получить справку о статусе предпенсионера.



По итогам соревнований победители и призеры определились в каждой из номинаций – отдельно среди мужчин и женщин. 30 участников получили дипломы, медали и подарки от Регионального отделения Союза пенсионеров России по Орловской области и спонсоров. Главные призы – планшеты – достались абсолютным победителям в первенстве среди мужчин и среди женщин – за первое, второе, третье место, а также двум старейшим участникам компьютерного многоборья.



• Мужчины-победители: Середа Сергей Геннадьевич (Ливенский район), Сахаров Александр Семенович (Троснянский район), Кравченко Владимир Борисович (Корсаковский район);

• Женщины-победительницы: Колягина Елена Николаевна (Заводской район г. Орла), Сударикова Зоя Александровна (Краснозоренский район), Киселёва Валентина Павловна (Дмитровский район).

• Победители общекомандного зачета: команда Заводского района г. Орла, команда Залегощенского района, команда Ливенского района.



Решением оргкомитета чемпионата памятными призами были поощрены старейшие участники: Кривошеев Виктор Павлович (Советский район г. Орла), Сидорова Роза Каримовна (Северный район г. Орла), Суворов Владимир Анатольевич (Мценский район), Шестопалов Александр Федорович (г. Мценск), Ананьева Валентина Ивановна (Советский район г. Орла), Константинова Любовь Васильевна (Глазуновский район). Семейная пара Кладовщиковых Надежда Петровна и Владимир Сергеевич (Новодеревеньковский район) награждены в номинации «Семья».



Фото: ПФР по Орловской области





Артём Ежаков





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